Об Играх в Мюнхене 1972 года, современной гимнастике и Президенте – интервью с Антониной Кошель

На неделе олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель праздновала юбилей. Всего 70. Прославленная гимнастка сегодня возглавляет Белорусское общественное объединение «Ветераны физической культуры и спорта». Она почетный член Национального олимпийского комитета, ведет работу в Президиуме Белорусской ассоциации гимнастики и консультирует национальную команду. Антонину Владимировну поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. А программа «Спорттаймер» пригласила олимпийскую чемпионку в студию. И, конечно, первый вопрос о Мюнхене 1972 года.

Юлия Силипицкая, СТВ:

За сколько дней дня вас прошла Олимпиада? Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

У нас тогда было – день обязательной программы, день – произвольной программы. Юлия Силипицкая:

То есть два дня, по сути своей? Антонина Кошель:

Два дня. А потом, уже после этих дней, выбирают на каждый снаряд, кто попадает в финал. Но не более двух человек от страны. Юлия Силипицкая:

А вы помните вообще эти дни? Антонина Кошель:

Пьедестал – это само собой. И победа – как вчера произошло. Юлия Силипицкая:

А вы помните, какие у вас мысли были, когда вы заходили на пьедестал? Антонина Кошель:

Мы нарыдались уже в раздевалке столько, оттого что закончили, победили, что мы выдержали это все. Там очень была тяжелая, напряженная обстановка. Юлия Силипицкая:

С кем?..