Об Играх в Мюнхене 1972 года, современной гимнастике и Президенте – интервью с Антониной Кошель
На неделе олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель праздновала юбилей. Всего 70. Прославленная гимнастка сегодня возглавляет Белорусское общественное объединение «Ветераны физической культуры и спорта». Она почетный член Национального олимпийского комитета, ведет работу в Президиуме Белорусской ассоциации гимнастики и консультирует национальную команду.
Антонину Владимировну поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. А программа «Спорттаймер» пригласила олимпийскую чемпионку в студию. И, конечно, первый вопрос о Мюнхене 1972 года.
Юлия Силипицкая, СТВ:
За сколько дней дня вас прошла Олимпиада?
Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
У нас тогда было – день обязательной программы, день – произвольной программы.
Юлия Силипицкая:
То есть два дня, по сути своей?
Антонина Кошель:
Два дня. А потом, уже после этих дней, выбирают на каждый снаряд, кто попадает в финал. Но не более двух человек от страны.
Юлия Силипицкая:
А вы помните вообще эти дни?
Антонина Кошель:
Пьедестал – это само собой. И победа – как вчера произошло.
Юлия Силипицкая:
А вы помните, какие у вас мысли были, когда вы заходили на пьедестал?
Антонина Кошель:
Мы нарыдались уже в раздевалке столько, оттого что закончили, победили, что мы выдержали это все. Там очень была тяжелая, напряженная обстановка.
Юлия Силипицкая:
С кем?..
Антонина Кошель:
Команда Германии, которые у себя дома выступают. И у нас там после обязательной программы была очень тяжелая, напряженная обстановка. Готовилось-то девочек много, аж 24. Потом 18 осталось. И, в принципе, можно было любую ставить. Их 24, потом 18 оставили и так далее. И вот во Дворце спорта у нас заключительный сбор был в Минске. Впервые вот так сделали, создали все условия, как на соревнованиях больших. Это Дворец спорта, это помост, это просто сказка. А почему помост? Потому что перед этим, в 1971 году, наша белорусская команда выиграла Спартакиаду народов Советского Союза. Мы стали чемпионками. И начали нас терзать и руководителей наших: как вы вели подготовку? И рассказали: а мы во Дворце спорта поставили помост и вели подготовку. Поэтому мы с одного помоста перешли на второй. И для нас это уже было как у себя дома.
Юлия Силипицкая:
Вот эта медаль изменила в корне вашу жизнь?
Антонина Кошель:
Нет. Я, по-моему, осталась такой же, как и была.
Юлия Силипицкая:
А возможности?
Антонина Кошель:
Ну, тоже я не сильно пользовалась своими возможностями. Я нигде не кичилась, что я олимпийская чемпионка. Я просто считала, что я сделала то, к чему стремилась. Выполнила все, и я благодарна судьбе, что и страну не подвела, и сама все выполнила, и получила награду. Наверное, все звезды сошлись, что у меня так получилось. Мы точно так же продолжали тренироваться, пахать. Но в 1975 году я уже в марте вышла замуж за любимого мужчину, которого еще в детстве выбрала себе.
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