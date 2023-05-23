«Мы делаем общее дело для развития». В Минске стартовал Кубок Беларуси по прыжкам в воду

На награды претендуют сильнейшие атлеты нашей страны, а также первые номера российской сборной. Всего в заявочных протоколах значатся около 100 человек. В первый день мужчины соревновались на метровом трамплине, и здесь не было равных россиянам.

Золото у двукратного чемпиона Европы Никиты Шлейхера. Белорус Владислав Сонин стал бронзовым призером. У женщин развернулась плотная борьба на 3-метровом трамплине. Пальма первенства досталась гостье Елизавете Кузиной. Наша Алена Забродская замкнула тройку сильнейших. Отметим, белорусы уже получили приглашение на чемпионат России, который запланирован на июль. Данный старт является этапом отбора.

Андрей Мамонтов, главный судья соревнований:

Соревнования очень значимые, интересные в том плане, что к нам приехал состав сборной русской команды. Самые сильные, которые у них сейчас есть, все здесь присутствуют. Это и чемпион Олимпийских игр, призеры мировых серий, чемпионы Европы и так далее (здесь подробнее).

Светлана Моисеева, главный тренер сборной России по прыжкам в воду:

Мы сами учимся. Ваши спортсмены учатся вместе с нами, поэтому я думаю, что мы делаем общее дело для развития прыжков в воду. Прыжков ультра-си не выполняется, наверное, идет тенденция на то, чтобы чисто, грамотно, четко и безошибочно, самое главное, пройти серию из шести прыжков у мужчин и пяти прыжков у женщин. Над этим работает весь мир. Мы не первый раз в этом бассейне, я даже проводила здесь несколько тренировочных сборов. База очень хорошая, теплая, уютная. Снаряды и трамплины, конечно, уже немножечко устаревают. Хотелось бы, чтобы было такое обновление.

В среду, 24 мая, участники разыграют три комплекта наград. Турнир завершится в субботу.