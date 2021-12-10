«Очень дружен был коллектив». Олимпийская чемпионка вспомнила первые для Беларуси Летние игры в Атланте

Новости Беларуси. 2021 год знаменательный для Национального олимпийского комитета Беларуси – 30 лет со дня его создания. За это время наши спортсмены выступили на 13 Олимпийских играх – семи зимних и шести летних – и завоевали 96 медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Спорт и правда призван объединять. И сегодня, кстати, наградили представителей фестиваля «Вытокі», который за лето объехал всю Беларусь. Люди целыми семьями принимали участие. Это действительно были сотни тысяч человек. Это такая возможность познакомиться с белорусской культурой, нашими традициями, спортивными достижениями регионов и приобщиться к спорту. Многие дети приезжали на фестиваль. Хочу вам показать еще кое-что эксклюзивное, что удалось найти. Это журнал «Истории наших побед». Это первый выпуск, который сделали специально к юбилею Национального олимпийского комитета, и такая знаменательная книга, где самые знаковые лица в истории нашего спорта.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

С белорусским спортом приходят в память первые Олимпийские игры. Это Атланта, где мы впервые командой своей родной Беларуси выступали и выступали здорово. И первые медали у нас были чемпионов (Карстен и так далее). Я думаю, что это для всех спортсменов (тех, кто участвовал на этой Олимпиаде) незабываемо. Очень дружен был коллектив тренерский, где жили одной семьей, встречали рассветы и провожали закаты, обсуждали очень много вопросов, радовались победе все вместе, потому что все жили в одном доме. Я хочу, чтобы и дальше так дружно, с победами мы возвращались с Олимпийских игр.

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета:

Действительно замечательная дата. Она перекликается, безусловно, с датой независимости нашей страны. И очень важно, что олимпийское движение продемонстрировало яркие, впечатляющие успехи за эти 30 лет. Огромная плеяда спортсменов высочайшего класса воспитана в нашей стране – 79 олимпийских чемпионов. Мне кажется, что еще все только начинается.