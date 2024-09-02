В РГУОР состоялась торжественная линейка – победители и призёры получили благодарности и подарки

Праздник знаний отметили не только в школах. Торжественная линейка состоялась и для воспитанников Республиканского государственного училища олимпийского резерва, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 50 лет это учебное заведение является настоящей «кузницей чемпионов». За годы работы выпускниками и учащимися РГУОР были завоеваны свыше 100 олимпийских медалей. Кроме этого, одной из главных задач училища является подготовка спортсменов для национальных команд. Достигать выдающихся результатов спортсменам помогает хорошая образовательная база и сильный тренерский состав. Руководство колледжа старается всячески поощрять своих чемпионов.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Республиканское училище олимпийского резерва – это наше ведущее училище. Здесь собраны самые талантливые спортсмены, дети, которые по различным видам спорта совершенствуют свое мастерство. Уникальность, конечно, в том, что здесь сплав и тренерского коллектива, и педагогического коллектива, где создаются условия для того, чтобы успешно совмещать учебу и тренировки.

Антонина Кошель, председатель Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта»:

Сегодня праздник. Праздник двойной, конечно же. Это начало учебного года, где мы входим в свои, как в храмы, учебные заведения. Я как первая олимпийская чемпионка прихожу сюда и счастлива, что до сих пор все это есть, что готовятся спортсмены высокого класса, где защищают честь нашей Родины. Сегодня будет награждение чемпионов. Обязательно нужно их поддерживать, помогать, награждать.