«Чтобы наша страна процветала». О чём мечтает восьмикратная чемпионка мира Елена Белова?

Новости Беларуси. Легенда советского спорта, заслуженный деятель физической культуры Беларуси, заслуженный тренер. Орденоносец Советского Союза, Республики Беларусь и Международного олимпийского комитета – Елена Белова празднует юбилей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дата внушительная, однако виновница торжества покоряет своей неиссякаемой энергией, элегантностью и статностью.

Женщина с большой буквы, белорусский мушкетер, герой без времени. Елена Белова – четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию, восьмикратная чемпионка мира, 11 раз она брала Европу и вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннеса. Список наград огромен. Ее победы вдохновляют поколения. Ею восхищаются, на нее ровняются, ее боготворят. Елена родилась летним, послевоенным днем в 1940-е, 29 июля ей три раза по 25 – юбилей. Миллион роз, ошеломительных букетов и поздравлений. Овации, овации и еще раз овации.

29 июля, в юбилей, Елена Белова награждена почетной грамотой Национального олимпийского комитета. Она внесла свой неоценимый вклад и в спорт, и в науку. Елена Дмитриевна – профессор, долгое время возглавляла кафедру педагогики и психологии Белорусского государственного университета физической культуры и спорта нашей страны. Эта женщина уникальна во всем.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:

Это моя фехтовальная сестра. Я носил ее чехол, как оруженосец. И она называла меня Шуриком. С тех пор я Шуриком для нее и остался. И я очень доволен этим.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Она состоялась как женщина, как мать. Она как профессор учит до сих пор детей, как жить дальше и как стремиться к тем победам, которые были у нее.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Для меня Елена Дмитриевна – это кумир. Огромным примером служит для молодого поколения белорусских спортсменов, тренеров и преподавателей.

Мехико-68, Мюнхен-72, Монреаль-76. Ее олимпийский вояж завершился лишь в 1980-м в Москве. Ей рукоплескал мир. Гаванна, Анкара, Вена и Гетеборг. Гренобль, Будапешт и Буэнос-Айрес, Гамбург и Мельбурн. Ну и, конечно, Минск. Больше полувека Елена Белова добывала славу на мировых подмостках своей любимой Беларуси, ведь ее дом именно здесь.

Елена Белова, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию:

У меня, конечно, есть мечта, как у каждого человека. Я думаю о том, что мне осталось 25 лет до 100-летия. И я хотела бы, чтобы мы жили все эти 25 лет счастливо и красиво. И чтобы наша страна процветала.