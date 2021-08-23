Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С точки зрения законодателя, человека, который понимает, что такое спортивное производство (это же большая индустрия, в которую включено очень большое количество людей, специалистов, средств), как предотвратить? Какой фильтр можно сделать, чтобы подобного не произошло на Олимпиаде?
Александр Масейков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпийских игр 1992 года в Барселоне:
Я считаю, на все случаи не всегда можно дать ответ. В законодательной базе это тоже не пропишешь полностью, потому что играет человеческий фактор. Скажем откровенно, каждый тренер знает, что из себя представляет спортсмен как человек, как спортсмен, как личность, какие у него есть слабые и сильные стороны. И я все-таки считаю, что сейчас, после этих Олимпийских игр, мы должны как-то жестче относиться. Не к людям, а в плане везти туда – это лично мое мнение – не столько набираться сил, сколько бороться за медали. И вот это «просто свозить», как бытует, набраться опыта – все, от этого уже надо уходить. Я считаю, что должны ехать только те люди, которые живут этим, хотят получить результат, а не просто едут туда поучаствовать.
Кирилл Казаков:
То есть пусть команда будет меньше, но она будет профессиональнее.
Александр Масейков:
Да, но там будут бойцы, которые живут этим.
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Не согласна я немножко с тем, что только тех, которые… Надо тех, которые заслужили, сделали лицензию, добились. Тоже очень много здоровья выложено. Попасть, на Олимпийские игры отобраться – это тоже дорогого стоит. И не во всех видах спорта. Вот, например, спортивная гимнастика – знаем заранее, что не будет медали. Но молодую девочку повезти, все-таки прокрутиться в этой атмосфере, побывать. Мы можем отобрать тех, которые идут на медали, и они могут не получить медали. А что, Нестеренко Юли медаль планировали? Она завоевала, выстрелила.
Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Есть определенный опыт комплектования национальных команд, поскольку я участвовал непосредственно в подготовке к трем летним Олимпийским играм и к трем зимним Олимпийским играм. У нас строилось комплектование команды по следующим принципам. Первое: категория спортсменов, явно претендующих на олимпийские награды. Вторая группа – категория спортсменов, которые могут и должны бороться за восьмерку по олимпийскому зачету. И третья категория спортсменов – те молодые перспективные спортсмены, которые должны пройти какую-то обкатку, и, естественно, с запасом на следующие Олимпийские игры. Вот по такому принципу мы выстраивали национальную команду Республики Беларусь.
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