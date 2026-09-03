Новости по тегу #Андрей Стригельский

Обсудили вопросы социально-экономического развития, работу над улучшением экологической ситуации в городе, а также масштабную реконструкцию парковых зон Минска.
Специальная комиссия обращает внимание не только на состояние помещений, но и укомплектованность учреждений образования необходимыми учебными пособиями и музыкальными инструментами.
1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов.
Выбор профессии, жизненные ценности и секреты карьерного роста. В лагерях страны продолжается масштабная информационно-просветительская акция «Шаг к успеху».
Экспозиция полностью интерактивна. Каждая экскурсия длится ровно 45 минут.
Торжественное чествование приурочено к профессиональному празднику – Дню медицинских работников, который отмечается в стране ежегодно в третье воскресенье июня.
Уникальная площадка уже не первый год объединяет активную молодежь, которая готова предлагать идеи по развитию города и реализовывать их.
Участники представили разработки, нацеленные на противодействие наркопреступлениям, защиту от мошеннических схем и предупреждение вовлечения молодежи в деструктивные интернет-сообщества.
Участники не просто готовились к выступлению, они учились по-новому представлять свою профессию. Финалисты оттачивали походку, работали над речью и искали способ превратить свои профессиональные навыки в настоящее зрелищное шоу.
К диалогу пригласили более 450 экспертов ведущих предприятий.
Победители выступят в республиканских финалах состязаний. Они пройдут в марте.
Главным событием стала концертная программа, где профессиональные артисты исполнили танцы с веерами и продемонстрировали игру на древних музыкальных инструментах.
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