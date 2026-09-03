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Новости по тегу #Андрей Стригельский

Зампредседателя Мингорисполкома провел встречу с коллективом 25-й детской поликлиники
03 сентября 2026 17:59

Зампредседателя Мингорисполкома провел встречу с коллективом 25-й детской поликлиники

В Минске проверили готовность детских школ искусств к новому учебному году
28 августа 2026 14:31

В Минске проверили готовность детских школ искусств к новому учебному году

Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске
01 августа 2026 11:40

Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске

Информационно-просветительская акция «Шаг к успеху» прошла в детском лагере «Беларусь»
31 июля 2026 18:32

Информационно-просветительская акция «Шаг к успеху» прошла в детском лагере «Беларусь»

Музей на колесах! Уникальный «Поезд Победы» прибыл в Минск
02 июля 2026 07:54

Музей на колесах! Уникальный «Поезд Победы» прибыл в Минск

Во Дворце Республики наградили лучших медицинских работников Минска
18 июня 2026 18:46

Во Дворце Республики наградили лучших медицинских работников Минска

Новый сезон! Городской проект «Минская смена» стартовал в столице
02 июня 2026 06:40

Новый сезон! Городской проект «Минская смена» стартовал в столице

Воспитание правовой грамотности! В Минске чествовали авторов лучших профилактических проектов
20 мая 2026 07:58

Воспитание правовой грамотности! В Минске чествовали авторов лучших профилактических проектов

Городской конкурс «Мастер будущего – 2026» впервые прошел в Минске
06 мая 2026 06:28

Городской конкурс «Мастер будущего – 2026» впервые прошел в Минске

На совещании с идеологическим активом столицы обсудили новые подходы к информационной работе
25 февраля 2026 13:55

На совещании с идеологическим активом столицы обсудили новые подходы к информационной работе

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
24 февраля 2026 17:45

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

В Минске прошёл китайский фестиваль в честь Праздника весны
14 февраля 2026 17:20

В Минске прошёл китайский фестиваль в честь Праздника весны