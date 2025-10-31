Современный 4-этажный корпус пансионата «Вяча» открыли под Минском

Забота о людях – незыблемый приоритет государственной политики Беларуси. Поэтому в нашей стране активно строятся и модернизируются объекты социальной сферы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый корпус Минского городского социального пансионата «Вяча» торжественно открыли сегодня, 31 октября, под Минском. Современное четырехэтажное здание рассчитано на 100 человек. Это уже шестой жилой корпус пансионата. Здание возвели всего за 18 месяцев. Оно оснащено как медицинским оборудованием, так и всем необходимым инвентарем. Здесь предоставляют широкий спектр социальных услуг: на каждом этаже размещены комнаты для групповых занятий и помещения для работы с социальными реабилитологами, психологами и трудотерапевтами.

Олег Гаврилов, заместитель директора пансионата «Вяча»:

Мы из 88 человек доросли до 810 человек. Мы самый крупный в Республике Беларусь социальный пансионат для оказания социальной помощи нашим гражданам. Если в тех корпусах у нас все первые этажи для лежачих больных, то этот корпус рассчитан на первый-второй этаж, то есть идет увеличение граждан, которые с нарушениями опорно-двигательной системы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это наша основная задача – забота, вот такая квалифицированная помощь всем нуждающимся сегодня людям. Все социальные пансионаты у нас укомплектованы медицинскими работниками и врачебным персоналом, и средним медперсоналом. Созданы вот такие помещения, где постояльцы наши могут заниматься творчеством.