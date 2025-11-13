«За дело!» В столице чествовали активную молодёжь

Те, кто отличился не только словом, но и делом. В столице чествовали активную молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Награды получили около 70 человек. Это лучшие из лучших. Они проявили себя в различных сферах деятельности. Победителей определили в восьми номинациях, среди которых «Одаренная и талантливая молодежь», «Информационно-имиджевая деятельность» и волонтерское движение. Также для всех приглашенных была организована концертная программа.

Валентина Куликовская, специалист по работе с молодежью сектора идеологической работы РУП «Белпочта»:

Для меня это очень почетно, потому что на премии «За дело!» я в первый раз. И, как я вижу, здесь все активисты города, которых я неоднократно встречала. И для меня это очень ценно и важно, что мои заслуги признали в этом году, очень приятно всех здесь видеть.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Замечательный день, когда мы имеем возможность вот так неформально поздравить нашу молодежь, поблагодарить за активную гражданскую позицию, за их вклад в развитие нашего города.

Премия «За дело!» вручается уже третий год подряд. Она присуждается за реализацию социально значимых инициатив, активное участие в общественно-политической жизни столицы, а также развитие молодежного движения.