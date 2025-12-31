Деток во 2-й клинической больнице Минска поздравило руководство столицы с наступающим Новым годом

Счастливые детские улыбки – главное новогоднее чудо, которое дарит благотворительный марафон «Наши дети». Самый душевный проект зажигает надежду и веру в чудо в сердцах юных белорусов. Сюрприз 31 декабря ожидал и маленьких пациентов 2-й городской детской клинической больницы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К ним в гости заглянули Дед Мороз и Снегурочка, а также представители руководства города. Ребята, которые вынуждены проводить праздничные дни вдали от дома и семьи, смогли окунуться в настоящую новогоднюю сказку. Волшебные герои навестили даже тех, кто находится в реанимации.

Приезжали к нам Снегурочка с Дедом Морозом, поздравили нас, очень приятно. Сказали, расскажите эти стишки, рассказали мы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Безусловно, есть дети, которые требуют особого внимания. И наш долг, каждого взрослого человека, – создать хорошее, праздничное настроение у ребят. Так получилось, что в стационарах, в клинических больницах Минска сегодня порядка тысячи детей находятся на лечении.

Благотворительный марафон «Наши дети» с каждым днем объединяет все больше юных белорусов. К середине января он охватит свыше миллиона ребят.