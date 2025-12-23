В Минске подвели итоги конкурса среди педагогов школ и гимназий. Учителя-новаторы предложили свои оригинальные идеи в области инженерного мышления, функциональной грамотности, экологической культуры и искусственного интеллекта. Лучшим педагогам вручили премии и гранты Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Сикорская, учитель английского языка гимназии № 22:

Эта премия уже вторая в моей педагогической жизни. Первую я получила 10 лет назад. И вот сейчас получаю снова. Этот опыт я обобщила по теме «Инфографика как инструмент развития читательской грамотности учащихся». За основу взяла инфографику, потому что современному ученику недостаточно просто владеть информацией, им нужно и пользоваться.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Благодарим сегодня лучших педагогов нашей столицы, которые вносят огромный вклад, чтобы система образования Минска развивалась, совершенствовалась. Чтобы наши ребята получали фундаментальное, качественное образование, а самое главное – выходили из школ и гимназий подготовленными к самостоятельной жизни, со сформированными убеждениями, жизненными ориентирами.