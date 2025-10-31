В Минске обсудили роль конфессий в духовно-нравственном воспитании населения
О роли конфессий в духовно-нравственном воспитании населения и взаимодействии с гражданским обществом говорили в Минске. В столице прошло заседание коллегии Уполномоченного по делам религии и национальностей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В нашей стране проводится большая работа по укреплению государственных приоритетов в сфере конфессиональной политики. Сотрудничество с религиозными организациями строится на принципах взаимоуважения и конструктивного диалога. И конфессии играют важную роль в духовно-нравственном воспитании, предлагая систему ценностей, принципов и норм, которые служат ориентиром для человека. В Минске действуют 153 религиозные общины.
Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района:
Мы в большей степени люди светские, конечно знаем в общих чертах о различных религиях, конфессиях, но, когда встречаешься на таких площадках, посещаешь культовые объекты, это огромный, колоссальный опыт.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Во все храмы ходят люди, которые работают, служат, лечат, учат ежедневно, поэтому государство выстраивает диалог со всеми религиозными организациями для того, чтобы использовать их потенциал в решении актуальных социальных проблем общества.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы все сегодня преследуем одну цель – цель, направленную на сплочение белорусов, на то, чтобы сделать нашу жизнь мирную в хорошей, прекрасной стране.
В Минске 82 культовых объекта. Некоторые из них продолжают возводиться. Среди новых объектов – ровесник суверенной Беларуси Храм-памятник в честь Всех Святых, Соборная мечеть, первый и единственный в Беларуси храм Святого Григория Просветителя Армянской Апостольской церкви. Они стали украшением столицы и центрами духовного притяжения прихожан разных конфессий.