В Минске обсудили роль конфессий в духовно-нравственном воспитании населения

О роли конфессий в духовно-нравственном воспитании населения и взаимодействии с гражданским обществом говорили в Минске. В столице прошло заседание коллегии Уполномоченного по делам религии и национальностей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нашей стране проводится большая работа по укреплению государственных приоритетов в сфере конфессиональной политики. Сотрудничество с религиозными организациями строится на принципах взаимоуважения и конструктивного диалога. И конфессии играют важную роль в духовно-нравственном воспитании, предлагая систему ценностей, принципов и норм, которые служат ориентиром для человека. В Минске действуют 153 религиозные общины.

Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района:

Мы в большей степени люди светские, конечно знаем в общих чертах о различных религиях, конфессиях, но, когда встречаешься на таких площадках, посещаешь культовые объекты, это огромный, колоссальный опыт.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Во все храмы ходят люди, которые работают, служат, лечат, учат ежедневно, поэтому государство выстраивает диалог со всеми религиозными организациями для того, чтобы использовать их потенциал в решении актуальных социальных проблем общества.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы все сегодня преследуем одну цель – цель, направленную на сплочение белорусов, на то, чтобы сделать нашу жизнь мирную в хорошей, прекрасной стране.