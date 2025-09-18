В Минске ведётся ремонт 30 объектов здравоохранения

Забота о здоровье граждан – основа сильного и единого общества. В Минске эту работу ведут системно: масштабное обновление клиник, увеличение финансирования и приток новых специалистов укрепляют систему здравоохранения, делая ее современной и доступной для каждого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках единого дня информирования заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский посетил Минский клинический центр фтизиопульмонологии. В учреждении создана мощная материально-техническая база для своевременной и ранней диагностики туберкулеза. Это лаборатория, цифровые и пленочные рентгеновские аппараты, а также компьютерный томограф. Важной составляющей являются и кадры. В центре работают 60 врачей, также в 2025 году коллектив пополнился молодыми специалистами.

Светлана Тумашик, главный врач минского клинического центра фтизиопульмонологии:

На нашей базе работает лаборатория второго уровня, которая обладает всеми необходимыми аппаратами и методами исследования, в том числе экспресс-исследованием GeneXpert, который позволяет в течение двух-трех часов идентифицировать микробактерию туберкулеза.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Благодаря действию медицинских работников, самоотверженному их труду, достигается стабильность в обществе. Мы можем говорить о том, что сегодня ни один житель нашей страны не остается без квалифицированной и своевременной медицинской помощи.

В столице отмечается положительная динамика в борьбе с туберкулезом. Благодаря внедрению современных методов лечения, количество больных сократилось на 10 %.