Торжественное открытие проекта «От всей души» состоялось в Минском городском дворце культуры

С заботой и вниманием к людям золотого возраста. В Минском городском дворце культуры состоялось торжественное открытие республиканского новогоднего проекта «От всей души», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это инициатива главы государства. Благотворительный марафон проходит уже в четвертый раз.

Это часть государственной политики, направленной на социальную сплоченность и преемственность поколений. В зале собрались 650 человек. На сцене выступили заслуженные артисты страны. Многие организации и предприятия откликнулись, чтобы оказать посильную помощь пожилым людям и поблагодарить их за труд. В рамках проекта запланировано множество мероприятий – это посещение социальных пансионатов и территориальных центров социального обслуживания населения. Марафон «От всей души» продлится до 14 января и охватит по всей стране более 1 миллиона 600 тысяч человек.

Я к подобным акциям отношусь с глубоким уважением и точно так же считаю, что это очень важно. Каждый по мере своих сил тоже должен делать добрые дела, заботиться о тех, кто придет на смену нам.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Цель нашей новогодней благотворительной акции «От всей души» – это оказать внимание, заботу, поддержку вот таким людям, которые особо в ней нуждаются. Поэтому в рамках акции запланировано множество мероприятий: мы посещаем социальные пансионаты, территориальные центры социального обслуживания.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы всецело поддерживаем занятость старшего поколения. Это такие инструменты как: выплата пенсий в полном объеме, гибкие графики и создание условий для старшего поколения. И второе, если уже есть свободное время и нужно куда-то направляться, здесь очень важно создать условия для того, чтобы в территориальных центрах социального обслуживания, когда они приходят, создавались группы, направления для старшего поколения и эти направления все развивались.