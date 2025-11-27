Студентом года Минска стал студент Академии управления при Президенте

В столице выбрали «студента года». Им стал Алексей Осипов из Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом году на участие в конкурсе было подано более 40 заявок. И только 14 лучших вышли в финал. В жюри – блогеры, представители моды и победители прошлых лет. Под стать молодежи и технологии. Впервые в истории конкурса дефиле прошло под музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.

Виолетта Молоховская, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я являюсь студентом года в БГУИР и сейчас прошла в финал городского этапа. Безусловно, новые знакомства получила. Здесь студенты из всех университетов города Минска. Очень интересно узнать, как у кого проходит учеба. Мы также общаемся в нерепетиционное время.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

На самом деле было больше 40 заявок из каждого вуза. Ребята приходили, проходили сложнейший конкурсный отбор у себя в вузе, проходили этапы собеседования в Минском городском комитете БРСМ. И по праву 14 человек, которые сегодня являются финалистами, это лучшие из лучших ребят, которыми город гордится.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Всегда приятно наблюдать молодых людей, студентов наших минских вузов, которые проявляют себя не только в учебе, но при этом ведут большую общественную работу и обладают серьезными лидерскими качествами. Это творческие ребята, инициативные ребята, которые стремятся к самосовершенствованию, к самореализации.

Конкурсная программа была посвящена теме личностного роста и стремления к знаниям. Финалисты представили разнообразные выступления, раскрывающие их индивидуальность и потенциал.