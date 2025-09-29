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В музее Великой Отечественной войны впервые проходит международный форум Екатеринбурга и Минска

29 сентября 2025 17:37
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29 сентября в Минске прошел форум «Диалог поколений: наследие Победы – фундамент будущего», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В музее Великой Отечественной войны впервые проходит международный форум Екатеринбурга и Минска-2

В нем приняли участие более 100 юношей и девушек из Минска и Екатеринбурга. Встреча прошла в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. Обсуждали совместные патриотические проекты, направленные на сохранение исторической памяти. В свою очередь молодежь из Минска получила приглашение посетить столицу Урала с ответным визитом. 

В музее Великой Отечественной войны впервые проходит международный форум Екатеринбурга и Минска-4

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Главная наша задача – это обменяться теми успешными практиками в сфере реализации молодежной политики, обменяться опытом нашего сотрудничества. У нас богатая совместная история и, самое главное, общее настоящее. Мы хотим, чтобы наша молодежь была воспитана в духе патриотизма, чтобы ценила нашу общую историю, историю Великой Отечественной войны, историю развития наших братских государств.

В музее Великой Отечественной войны впервые проходит международный форум Екатеринбурга и Минска-6

Артем Николаев, директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации города Екатеринбурга:
Я уверен, что такие события, такие мероприятия позволяют нам выстроить долгосрочные планы, перспективы по взаимодействию, не только в контексте культурного и гуманитарного развития, но и социально-экономических вопросов.

В музее Великой Отечественной войны впервые проходит международный форум Екатеринбурга и Минска-8

Символичной частью встречи стало вручение картины, изображающей красноармейца на «Харлее». У героя есть реальный прототип – это житель Екатеринбурга Дмитрий Суворов, который принимал участие в освобождении Минска. Картину вскоре передадут ветерану.

# форум # Беларусь-Россия # Андрей Стригельский

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