В музее Великой Отечественной войны впервые проходит международный форум Екатеринбурга и Минска

29 сентября в Минске прошел форум «Диалог поколений: наследие Победы – фундамент будущего», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие более 100 юношей и девушек из Минска и Екатеринбурга. Встреча прошла в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. Обсуждали совместные патриотические проекты, направленные на сохранение исторической памяти. В свою очередь молодежь из Минска получила приглашение посетить столицу Урала с ответным визитом.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Главная наша задача – это обменяться теми успешными практиками в сфере реализации молодежной политики, обменяться опытом нашего сотрудничества. У нас богатая совместная история и, самое главное, общее настоящее. Мы хотим, чтобы наша молодежь была воспитана в духе патриотизма, чтобы ценила нашу общую историю, историю Великой Отечественной войны, историю развития наших братских государств.

Артем Николаев, директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации города Екатеринбурга:

Я уверен, что такие события, такие мероприятия позволяют нам выстроить долгосрочные планы, перспективы по взаимодействию, не только в контексте культурного и гуманитарного развития, но и социально-экономических вопросов.