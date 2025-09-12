Конференция Минского городского комитета БРСМ прошла в Доме молодёжи

В Минске на площадке Дома молодежи прошла конференция Минского городского комитета БРСМ. Для гостей презентовали свои инновационные разработки студенты и школьники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проекты охватывают самые разные сферы: от промышленности и строительства до IT-сектора и искусственного интеллекта. Встреча объединила более 600 участников.

Это роботизированная мобильная манипуляционная платформа «Левиафан». Занимаюсь ей еще с 8-го класса, сейчас учусь в колледже. Внедриться она может на заводы, на тяжелую или легкую промышленность, где условия опасны для человека. Это гальваника, литейка.

Она поможет автоматизировать процесс транспортировки грузов без участия человека. Ей можно задать определенную команду и управлять автономно. Или машина будет выполнять ее сама. Это ультразвуковые дальномеры, благодаря им машина понимает, где она находится в пространстве. Она посылает волну, волна отбивается, и машина понимает, что нужно объехать.