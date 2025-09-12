Конференция Минского городского комитета БРСМ прошла в Доме молодёжи

В Минске на площадке Дома молодежи прошла конференция Минского городского комитета БРСМ. Для гостей презентовали свои инновационные разработки студенты и школьники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске на площадке Дома молодежи прошла конференция Минского городского комитета БРСМ. Для гостей презентовали свои инновационные разработки студенты и школьники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проекты охватывают самые разные сферы: от промышленности и строительства до IT-сектора и искусственного интеллекта. Встреча объединила более 600 участников.
Это роботизированная мобильная манипуляционная платформа «Левиафан». Занимаюсь ей еще с 8-го класса, сейчас учусь в колледже. Внедриться она может на заводы, на тяжелую или легкую промышленность, где условия опасны для человека. Это гальваника, литейка.
Она поможет автоматизировать процесс транспортировки грузов без участия человека. Ей можно задать определенную команду и управлять автономно. Или машина будет выполнять ее сама. Это ультразвуковые дальномеры, благодаря им машина понимает, где она находится в пространстве. Она посылает волну, волна отбивается, и машина понимает, что нужно объехать.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Здесь на выставке как раз представлены те проекты, которые изобрели наши молодые люди и которые будут полезны для экономики города и для нашей страны в целом. То, что сегодня наша самая мощная, могущественная молодежная организация БРСМ делает, это заслуживает большого уважения, потому что это многие направления деятельности. Это волонтерская работа, помощь пожилым людям, инвалидам.
Всего в столице более 130 тысяч человек являются активистами союза молодежи. Главное направление деятельности – гражданско-патриотическое воспитание, студотрядовское и волонтерское движение. Молодые люди презентуют свои инициативы на республиканских и международных площадках.