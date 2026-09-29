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Новости по тегу #Андрей Кунцевич

Андрей Кунцевич обозначил ключевые задачи и направления развития БИСИ
29 сентября 2026 10:41

Андрей Кунцевич обозначил ключевые задачи и направления развития БИСИ

Коллективу Белорусского института стратегических исследований представили нового руководителя
29 сентября 2026 07:55

Коллективу Белорусского института стратегических исследований представили нового руководителя

В Минске подвели итоги конкурса журналистских работ, посвященных уборочной кампании
16 сентября 2026 11:13

В Минске подвели итоги конкурса журналистских работ, посвященных уборочной кампании

В цехах и на стройплощадках: блогеры стали частью студенческих отрядов
30 июля 2026 20:03

В цехах и на стройплощадках: блогеры стали частью студенческих отрядов

Сотрудники Мининформа и представители ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Пуховичском районе
18 апреля 2026 11:13

Сотрудники Мининформа и представители ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Пуховичском районе

Международная научно-практическая конференция прошла в Академии управления при Президенте Беларуси
02 апреля 2026 11:13

Международная научно-практическая конференция прошла в Академии управления при Президенте Беларуси

Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии
22 марта 2026 11:22

Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение
19 января 2026 18:30

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души»
13 января 2026 17:28

Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души»

Над ними проезжал 45-тонный танк! Пообщались с участниками форума «БлогБай. Сила в правде!»
30 сентября 2025 11:17

Над ними проезжал 45-тонный танк! Пообщались с участниками форума «БлогБай. Сила в правде!»

Интерактивный сериал «Зумеры» выйдет осенью! Как голос зрителей изменит сюжет истории?
24 сентября 2025 17:29

Интерактивный сериал «Зумеры» выйдет осенью! Как голос зрителей изменит сюжет истории?

В Беларуси впервые пройдёт национальный конкурс «РадиоТриумф». Набор уже открыт
09 сентября 2025 17:12

В Беларуси впервые пройдёт национальный конкурс «РадиоТриумф». Набор уже открыт