Новости по тегу #Андрей Кунцевич

Нового руководителя представили коллективу Белорусского института стратегических исследований.
Знакомя коллектив БИСИ с новым директором, первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов напомнил о требованиях Александра Лукашенко.
В 2026 году конкурс отличался высокой конкуренцией по большинству номинаций, а интерес телевизионных СМИ заметно вырос по сравнению с предыдущими годами.
В Минске стартовал форум «Блог.Бай. Третий трудовой».
Ранее на этих двух гектарах росли 90-летние сосны. После вынужденной вырубки на их месте теперь около 8 тысяч саженцев.
Ключевой вопрос – повышение уровня взаимодействия граждан и власти. Сегодня коммуникация строится преимущественно через медиа, которые доносят до общества актуальную информацию о работе госорганов и направлениях политики.
В мемориальном комплексе собрались представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. К Вечному огню и скульптуре «Непокоренного человека» возложили венок от Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня мы не просто отметили юбилей телеканала, мы зафиксировали его в истории страны и мировой почты. Эти конверты разлетятся по Беларуси и по миру, напоминая о том, что СТВ уже 25 лет в центре событий, в ритме страны, вместе со своими зрителями.
Ведомство уже не первый год помогает Оршанскому пансионату «Счастливое долголетие». На этот раз подарок – грузовой электроскутер.
Участники из разных сфер – от лайфстайла и бьюти до ивента и тревела. Наша коллега была в числе бойцов. Чему научились и какие эмоции испытали блогеры на полигоне – подробности из первых уст.
За участие в викторинах, заданиях и других активностях будут начислять виртуальные баллы – «зумы». Голоса самых активных пользователей станут решающими в развитии сюжетной линии.
Определено 17 номинаций, одни из самых интересных – «Легенда эфира» и «Радио дебют».
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