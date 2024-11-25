Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты. Самый действенный способ противостояния – признание материалов экстремистскими

Николай Беляев, начальник 4-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:

Беларусь подвержена активному влиянию интернет-ресурсов из-за рубежа. Почему вы говорите TikTok, потому что это молодежная среда, и, как всегда, у нас молодежная среда на острие данной опасности. Кирилл Казаков, СТВ:

Сегодня объявили данные по выборам президента Румынии, и там победил человек, которого называют румынским Трампом, и говорят, что он всю свою кампанию провел именно в TikTok. Один из примеров. Я не думаю, что у нас ситуация сильно разнится. Николай Беляев:

Совершенно верно, это у нас самая такая сеть, которая распространяется на молодежь. То есть она культивируется среди молодежи, культивируется среди «тиктокеров». Говоря о других интернет-ресурсах, с 2020 года основное у нас было воздействие через Telegram-каналы. Это были те интернет-ресурсы, которые руководили толпами, общими массами на совершение каких-то определенных действий. Были сделаны определенные выводы, в том числе и в МВД, был поставлен заслон. Со временем мы видим, что на сегодня все переходит в интернет-среду. И самый на сегодня действенный способ по противостоянию в данной среде – это признание интернет-ресурсов, материалов экстремистскими. Кунцевич: сегодня у нас есть возможность работать на зарубежных цифровых платформах, но завтра ее может не быть. Подробнее. 70-75% преступлений экстремистского характера совершено с использованием интернета

Валерий Шуляк, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Это, возможно, составляет служебную тайну как минимум. Но интернет-пространство в Беларуси у нас контролируется ввиду того, что проблема экстремизма в интернете приобретает все большее значение. В качестве информации для размышления хочу привести цифру, что у нас из числа совершенных преступлений экстремистского характера 70-75 % за текущий год совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий, по сути дела, в сети Интернет. То есть у нас в интернете идет настоящая война, война за умы. «Почти у каждого учреждения образования есть свой TikTok»

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Тема действительно очень правильная и актуальная, нужно обсуждать и прорабатывать. Что касается образования, задача номер раз – это информировать. Задача номер два – разъяснять. Задача номер три – предупреждать и не допускать. Вот основные задачи, которые сегодня перед нами стоят. Конечно, согласна с моими коллегами, которые выступали передо мной, прежде всего это формирование активной гражданской позиции. Сегодня наши молодежные организации, учреждения образования и так далее очень активно продвигают свою повестку в TikTok, в Instagram, в Telegram-каналах, мессенджерах, сообществах и так далее. Соответственно, когда ребята сами делают TikTok, когда ребята сами формируют повестку в Telegram-сообществах и в Instagram, то уже они понимают схемы и механизмы работы других тиктокеров и блогеров. Соответственно, повестка, которая сегодня предлагается, практически у каждого учреждения образования есть свой TikTok. Соответственно, там они продвигают абсолютно конструктивную повестку. Вот именно там они формируют активного гражданина и патриота своей страны. Кирилл Казаков:

Вы спикером «Марафона единства» являлись, смотрю каналы, где вы выступаете, рассказываете. Вот это как пример того, чтобы просто контентом со всех сторон насытить пространство, чтобы вместо этого негатива ты получал какие-то интересные интервью, какое-то видео, какие-то выставки с того же самого «Марафона единства». Екатерина Петруцкая:

Согласна полностью. Не запрещать – это путь, по которому мы идем. К сожалению, мы уже много раз могли убедиться в том, что запреты ни к чему хорошему не приводят. Они только подогревают интерес. Чем больше ты запрещаешь, тем больше им становится интересно: а что же там? Если другим запрещено, значит, мне надо обязательно об этом узнать и залезть, почитать. А предложить свою информационную повестку в этом направлении? Я не скажу, что это прямо вот так 100 % работает и уже принесло свои результаты. Нет, правильно сказал коллега, количество преступлений, совершаемых в этой сфере, в том числе с участием несовершеннолетних, остается достаточно высоким, вызывает нашу обеспокоенность. И, конечно же, вынуждает активно с этим работать. Конечно же, в этой повестке не только учащиеся, в этой повестке активно работают и педагоги, и родители. И если мы не будем работать с этими двумя категориями, мы ничего не добьемся с детьми. Читайте также: СК Беларуси: система мер по противодействию экстремизму работает Представитель ГУБОПиК: люди думают, что они анонимны в Сети – это не так Генпрокуратура: в Беларуси была вскрыта сеть домовых чатов, уличённая в экстремистской деятельности

Могут ли студенты журфака делать качественный патриотический контент?

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Нам сейчас нужны грамотные блогеры, патриотически настроенные, которые могли бы создавать качественный контент, который бы смотрелся, это очень важно. Можно быть каким угодно патриотом, но не очень творческим человеком, разместишь какой-то видеоролик, который никто не посмотрит. Задача контента – должно цеплять. Нужны люди творческие, которые сами верят в то, что делают. Если мы говорим о студентах журфака, наших будущих выпускниках, я буквально сегодня беседовал с нашими двумя студентами, которые в пятницу на встрече с Президентом задавали ему вопросы. Наша студентка Аня Бурдо, хоть она и на первом курсе, она уже является блогером-инфлюенсером, у нее в TikTok свой аккаунт, больше 10 000 подписчиков. Она активна с самого начала, пользуется как настоящий журналист моментом, приходят к нам известные люди, приходил министр информации, подошла, не стесняясь, сняла для своего TikTok минутный ролик, пошло, стало залетать. Мы сегодня беседовали, она говорит: я настолько люблю свое государство, настолько патриотично настроена, я хочу для его блага работать. Это слова девушки, которая на первом курсе. У нас сейчас таких много. «Это была импровизация» – поговорили со студенткой, которая спросила Лукашенко об интернете в 2020-м. Главное, чтобы они не потерялись, чтобы им дали возможность работать. Молодежь творческая. А когда творчество начинают выводить в рамки, в ограничения, бить по рукам, у многих это пропадает, мы теряем людей. Со стороны государства, органов, нас как педагогов важно поддерживать такие таланты, замечать, помогать. А не пытаться создавать искусственные бюрократические стены.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Я слышал уже слова о том, что та молодежь, которая приходит сегодня, совсем другие люди, специалисты. Они действительно понимают, для чего приходят в государственные СМИ работать. «Натовский термин» – как Запад ведет когнитивную войну в интернете