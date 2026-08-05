425 человек обратились по поводу укусов клещей в Минской области с начала года

С начала года в Минской области по поводу укусов клещей обратились 425 человек, из них 167 детей. В Копыльском районе продолжаются профилактические обработки территорий. Мероприятия охватили площадь более чем в 22 тысячи квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Клещи активны в теплый сезон и являются переносчиками опасных инфекций. В районе встречаются два основных вида – лесные и травяные. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы постоянно проверяют скверы и парки на наличие клещей. Для борьбы используют специальное химическое вещество для обработки зеленых зон.

Александр Жилинков, главный врач Копыльского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Обработка проводится аэрозольно. Берется аппарат-распылитель, туда заправляется инсектицид специального действия. Распыление должно проводиться в определенное время. То есть мы выбираем погоду, естественно, чтобы была безветренная. Мы пока провели обработку однократно на всех объектах, двукратная обработка уже проведена на 25 % объектов.