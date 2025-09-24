Интерактивный сериал «Зумеры» выйдет осенью! Как голос зрителей изменит сюжет истории?

Скоро – на всех экранах страны. Первый интерактивный сериал «Зумеры» увидит свет уже этой осенью. Событие для белорусской медиасферы поистине уникальное. Проект лаконично сочетает лучшие традиции кино и цифровые технологии: развитие сюжета будут определять сами зрители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повлиять на события на экране можно будет с помощью специального приложения. За участие в викторинах, заданиях и других активностях будут начислять виртуальные баллы – «зумы». Голоса самых активных пользователей станут решающими в развитии сюжетной линии. Ее особенности авторы пока держат в секрете. Сериал «Зумеры» обещает погрузить в атмосферу школьных будней. Расскажет о первой любви, проблеме отцов и детей, о том, как молодые люди реализуют самые смелые мечты. В основу характеров персонажей легли реальные истории современных белорусских подростков.

Александр Лавринович, генеральный продюсер сериала «Зумеры»:

Сериал состоит из нескольких серий. И каждая серия будет цеплять зрителей чем-то новым, чем-то особенным. Конечно же, будут обрывистые моменты, за счет которых захочется посмотреть следующую и следующую серию. Все герои проходят свою трансформацию в рамках сериала. И мы уверены, что абсолютно каждый зритель сможет найти в каждом герое себя. В Беларуси снимают необычный сериал про зумеров. Генеральный продюсер поделился подробностями.

Наталья Павшок, креатор сериала «Зумеры» :

Очень сложно на данном этапе заинтересовать поколение, которое полностью выросло на цифровых объектах. Наверное, зумеры – это первое такое поколение. И здесь хочется, конечно же, объявить о нашей вселенной зумеров, которая создается не только из сериала. Это огромная мозаика, пазлы которой собираются в совершенно разных частях. Проект «Зумеры» родился на Могилевской земле. Площадкой для съемок стала средняя школа № 46. К слову, идея сериала принадлежит молодому поколению. С реализацией инициативы помогли представители местного облисполкома и Министерства информации. Проект «Зумеры» призван стать полноценной платформой для творчества, самовыражения и диалога с молодежью.