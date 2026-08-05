Новый сорт озимой ржи «Ризона» появился в Беларуси

Белорусские аграрии готовятся ставить новые рекорды на полях. В государственный реестр страны официально включен сорт озимой диплоидной ржи «Ризона». Новинка адаптирована к сложным погодным условиям, устойчива к полеганию, опасным болезням и прорастанию зерна в колосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секрет стойкости – в уникальной генетике. У «Ризоны» мощная разветвленная корневая система, которая буквально «выкачивает» влагу и питательные вещества даже из самых бедных почв. Кроме того, сорт полностью защищен от главных врагов ржаных полей – снежной плесени и спорыньи. Урожайность достигает 107 центнеров с гектара – при этом сорт хорошо растет даже на низкоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом.

Станислав Гордей, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Это, в первую очередь, зимостойкость, которая, в свою очередь, складывается из морозостойкости, из устойчивости к выпреванию, к вымоканию, даже ряда других факторов. Также во время весенней, летней вегетации. Это устойчивость к болезням, устойчивость к полеганию, устойчивость к стрессовым факторам среды, особенно засухе, что было в течение последних лет. Более того, этот сорт создан не только для богатых, но также для бедных – песчаных, супесчаных почв. То есть он дает стабильный урожай.

Специалисты уже оценили и хлебопекарные качества «Ризоны». По своим характеристикам она соответствует первому классу муки. А это значит, что на белорусских прилавках станет еще больше вкусного, ароматного и полезного ржаного хлеба. Первые промышленные посевы «Ризоны» на белорусских полях начнутся уже во время предстоящего осеннего сева.