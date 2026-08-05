Центры содержания несовершеннолетних нелегалов в Сеуте переполнены почти в 30 раз

Последствия миграционного кризиса в Испании. Число детей‑нелегалов в Сеуте превысило вместимость центров почти в 30 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под опекой властей сейчас находятся более тысячи несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что для помощи им выделят 25 миллионов евро. Пока детей постепенно переводят в другие места в материковой Испании. Однако не все в государстве поддерживают гостеприимную политику властей.

В Каталонии призвали не принимать юных мигрантов. Активисты заявили, что не хотят компенсации халатности руководства страны таким путем. Около 72 тысяч мигрантов проникли на территорию королевства на прошлой неделе. Большинство из них уже вернулось в Марокко.