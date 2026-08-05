Аграрии Гродненщины намолотили 1 млн тонн зерна с учетом рапса

Миллион тонн зерна вместе с рапсом намолотили аграрии Гродненской области. Это большой вклад в республиканский каравай. Миллион – не просто цифра: за ней стоит большая и слаженная работа аграриев региона. Всего на утро сегодняшнего дня в стране собрано более пяти миллионов тонн урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжают ставить рекорды на жатве и аграрии Минщины. На отечественном комбайне Павел Шутило из предприятия «Кухчицы» Клецкого района преодолел порог в четыре тысячи тонн намолоченного зерна. Еще один рекордсмен – водитель Виталий Кишко из того же хозяйства – взял планку в пять тысяч тонн на перевозке урожая.

Параллельно в хозяйствах идет заготовка кормов. Всего сена по стране уже заготовлено 470 тысяч тонн. Силоса – более 360 тысяч тонн. Сенажа – свыше 11 миллионов тонн.