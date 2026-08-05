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В Узбекистане встретили первый сквозной грузовой поезд из Беларуси

05 августа 2026 13:43
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Широкие перспективы для экспортеров. В Узбекистане встретили первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» из Беларуси. Состав отправился из Орши 30 июля, а сегодня, 5 августа, утром прибыл на станцию Чукурсай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане встретили первый сквозной грузовой поезд из Беларуси-2

Поезд проследовал по маршруту Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан и преодолел расстояние около 4 тысяч километров. «Славянский караван» привез белорусскую экспортную продукцию деревообработки, продовольственные грузы и химикаты. Всего – почти 4 тысячи тонн грузов. География поставок через Узбекистан может быть расширена на другие востребованные рынки сбыта стран Центральной и Южной Азии.

# Беларусь-Узбекистан # Новости Узбекистана

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