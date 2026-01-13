Почет, уважение и праздник для тех, кто много трудился, а сегодня продолжает передавать бесценный опыт подрастающему поколению. Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведомство уже не первый год помогает Оршанскому пансионату «Счастливое долголетие». На этот раз подарок – грузовой электроскутер. Юлия Мычка – о заслуженном отдыхе, которого достойны люди золотого возраста.

Любимые песни, от которых так и хочется пуститься в пляс. Да, топнуть ногой в этом зале могут не все, но зажечь искру точно получилось. С таким размахом в Оршанский пансионат пришла акция «От всей души». Живой огонек в этих мудрых глазах дорого стоит. Это они строили заводы, поднимали сельское хозяйство, учили детей и лечили нас в годы, когда страна вставала на ноги. Сегодня поколение, которое закладывало фундамент нашей жизни, само нуждается в опоре. И забота государства – это не просто «крыша над головой». Это – достойная жизнь. Каждый день. Николай Чернышов, постоялец Оршанского социального пансионата «Счастливое долголетие»:

Все прекрасно, обслуга хорошая, санитарки прекрасные, врачи тоже.

Уже не первый год Министерство информации помогает социальному пансионату делать жизнь постояльцев комфортнее. Два года назад в рамках акции «От всей души» ведомство подарило учреждению аппарат для приготовления кислородных коктейлей. В прошлом году благодаря информационному сообществу здесь появилось массажное кресло. В этом – подарок тоже важный и нужный – грузовой электроскутер.