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Захарова: ЕС за «оружейные» деньги мог бы превратить Украину в современный Дубай

05 августа 2026 14:01
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Захарова: ЕС за «оружейные» деньги мог бы превратить Украину в современный Дубай-0

Финансирования, которое ЕС направил Киеву, было достаточно, чтобы обустроить Украину до уровня Дубая. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Дипломат указала, что в данном контексте речь могла бы идти по крайней мере о технологиях и инфраструктуре – новые дороги, мосты, аэропорты, цифровизация офисных и жилых зданий.

Брюссель щедро финансирует Киев для реализации военных целей, при этом, подчеркнула Захарова, в направлении созидания объединение вкладывается менее охотно. Она напомнила, что во время Майдана представители ЕС обещали украинцам инвестиции, «но не сказали, во что».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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