Кунцевич: сегодня у нас есть возможность работать на зарубежных цифровых платформах, но завтра её может не быть

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Мы действительно понимаем, что сегодня пока у нас есть возможность работать на зарубежных цифровых платформах, но завтра может так сложиться, что у нас такой возможности не будет. И, безусловно, мы должны иметь какой-то запасной вариант, как раз таки вот эта платформа VIDEOBEL нацелена на решение этой задачи. Понятно, что это не белорусский YouTube, но тем не менее это достаточно содержательная и интересная OTT-платформа с белорусским контентом, с белорусской правдой, которая сегодня востребована посетителями этого интернет-ресурса. И, возвращаясь к сегодняшним вызовам и к тем задачам, которые сегодня стоят перед правительствами разных стран, не только Беларуси, мы уже говорили о том, что Беларусь не уникальна в своем желании навести порядок в этом сегменте.

Я хочу сказать, что на сегодняшний день основная проблема, основная задача – это побудить цифровые платформы соблюдать национальное законодательство. И я хотел обратить внимание на попытку Евросоюза, который принимает такое консолидированное решение и вводит жесткие правила для крупных цифровых платформ, они работают сообща. Не каждая европейская страна по одиночке, а именно сообща через структуры Евросоюза. И, как мне кажется, это и для нас в определенной степени пример. Мы тоже можем вместе с нашими дружественными странами через интеграционные площадки, такие как ЕАЭС или ОДКБ, инициировать подобного рода решения. Над этим просто нужно думать.