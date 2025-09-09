В Беларуси впервые пройдёт национальный конкурс «РадиоТриумф». Набор уже открыт

Интерес белорусов к отечественному радио растет. Количество слушателей увеличивается в среднем на 50 тысяч в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказали перед началом общего собрания Ассоциации индустрии радиовещания, которое прошло сегодня, 9 сентября, в Минске.

В центре внимания вопросы развития индустрии. Согласно последним данным, радио ежедневно слушают порядка 1 миллиона 600 жителей областных центров в возрасте от 15 до 64 лет. Это порядка 58 % населения Беларуси. Основной потребитель контента – водители. Современные технологии позволяют выводить радио на популярные информационные площадки, что делает его максимально доступным для слушателей. Яркий пример – запуск первого национального радиоплеера.

Антон Васюкевич, исполнительный директор Ассоциации индустрии радиовещания: Количество пользователей, которые уже скачали мобильное приложение Radio Square, тоже выросло в 2025 году очень существенно. Радио сейчас в нашей стране создает свою собственную информационную экосистему. И в эту систему мы включаем как FM-радиовещание, социальные сети, видеохостинги и мессенджеры. Потому что количество пользователей, которые обращаются к нашему контенту на этих платформах, современных, уже сопоставимо с тем количеством слушателей, которые обращаются к радиовещанию (классическому радиовещанию) в сутки в нашей стране.

В этом году в стране впервые пройдет национальный конкурс «РадиоТриумф». Прием заявок уже открыт и продлится по 3 октября. Определено 17 номинаций. Одни из самых интересных – «Легенда эфира» и «Радио дебют». Наградят лучших из числа старожилов и молодых специалистов сферы.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

На заседании организационного комитета, где шло обсуждение номинаций и в целом подходов по организации церемонии, вручения наград, вносились до последнего момента различные предложения, и ряд номинаций появились уже в самый последний момент. Самая весомая награда – это, безусловно, гран-при, которое будет вручаться наиболее значимому, наиболее серьезному и знаковому радийному проекту.

Имена победителей конкурса назовут во время празднования 100-летия белорусского радио. Юбилей оно отметит уже в ноябре.