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Эстония возьмет крупный кредит на укрепление обороны

05 августа 2026 13:49
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Эстония возьмет крупный долгосрочный кредит на оборонные нужды. Деньги поступят от Европейской комиссии в рамках программы «Действия в интересах безопасности Европы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония возьмет крупный кредит на укрепление обороны-2

ЕС планирует занять на финансовых рынках до 150 миллиардов евро – после их распределят между странами. Эстонская часть составит более 2 миллиардов, и вернуть ее нужно будет в течение 45 лет. В ближайшие годы закупят средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. 

Но есть нюанс: по программе не менее 65 % компонентов продукции должны быть европейскими. Эстония уже направила на оборону 5 % ВВП в 2026 году. Однако власти признают, что наращивание военных расходов идет в ущерб остальным сферам. Население жалуется на низкие зарплаты, пособия и выплаты.

# Новости Эстонии

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