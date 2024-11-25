Как материалы попадают в список экстремистских? Ответил Андрей Кунцевич

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Действительно, Министерство информации наряду с другими госорганами является одним из субъектов противодействия экстремизму. И согласно закону по противодействию экстремизму, Мининформ отвечает за введение республиканского списка экстремистских материалов. Он есть в открытом доступе и размещен на сайте нашего ведомства, любой желающий может с этим списком ознакомиться. На сегодня в этот список включены 6 565 материалов, причем хочу подчеркнуть, что треть из этого количества (порядка 2 000) в данный список были включены уже в 2024 году, за неполный год. Это все говорит о том, что информационное давление на Беларусь не ослабевает и говорить о какой-то расслабленности, наверное, на сегодняшний день не приходится.

Каким образом эти материалы попадают в этот список? В список они включаются на основании судебных решений. Основой для их принятия являются материалы, которые готовятся различными госорганами, не только силовыми и правоохранительными. Это и госорганы в сфере культуры, образования, информации, юстиции, в том числе и местные органы власти, которые наряду с остальными являются субъектами противодействия экстремизму. И если уже проецировать эту ситуацию на интернет-ресурсы, то после включения в список экстремистских материалов, Мининформ выносит соответствующее решение о блокировке конкретного интернет-ресурса, который был включен в этот список.