В цехах и на стройплощадках: блогеры стали частью студенческих отрядов

Вместо привычных лекций и кабинетных дискуссий – заводские цеха, железнодорожные составы и строительные площадки. В Минске стартовал форум «Блог.Бай. Третий трудовой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полусотни авторов контента стали частью студенческих отрядов. Под руководством опытных наставников они сверлили детали для автобусов, собирали потолочные покрытия и разносили пассажирам чай. И все это в режиме реального времени показывали многомиллионной аудитории. Организатором форума выступает Министерство информации при поддержке Министерства образования и БРСМ. В программе второго дня и посещение нашего телеканала. Молодые люди примут участие в съемках спецвыпуска ток-шоу «По существу. Суперподкаст». Сколько лайков набрали участники форума сегодня, знает Диана Головач.

– Еще с утра не знали, что нас ждет.

– До последнего держали интригу, никто не знал, кто в какой отряд попадет. Семья блогеров из Слуцка вытянула счастливый билет. Буквально. На один день они стали проводниками поезда Минск-Анапа. Маршрут курортный, настроение соответствует.

Этот отряд блогеров по праву может считаться самым поющим. Среди участников 3 профессиональных вокалиста. Но для проводника не самое главное – высокие ноты. А вот полки...

Павел сразу отложил телефон и взялся за дело – чемоданы сами себя не погрузят. Но блогеру из Борисова к труду не привыкать. В оффлайн-жизни он кузнец. Делает ковку для храмов. А в блоге рассказывает о жизни в родном городе. За три года страница выросла кратно. Сейчас почти 100 тысяч подписчиков и миллионные просмотры. Сегодня появится и абсолютно новый контент.

Павел Сахончик, блогер:

Мы показываем жизнь студотрядов изнутри. Допустим, на II Форуме блогеров мы были в Военной академии, мы показали ее изнутри, мы показали жизнь на полигоне. И многие молодые люди благодаря нашим роликам выберут именно путь военных. А кто-то решит освоить профессию строителя, как еще одна команда блогеров, которая сегодня трудилась на одном из самых знаковых объектов страны. Контент-мейкеры внесли свою лепту в строительство Национального исторического музея. Читайте здесь. Дмитрий Дычек, блогер:

Я вам скажу, это непросто, но чем дольше работаешь, тем больше получается. Думаю, если поработать, потренироваться, то, в принципе, можно работать. Но это работа, и здесь надо работать, а не снимать. На стройке все равны. Никаких скидок на количество подписчиков и лайков. На этом объекте работают 11 блогеров. В основном женский состав, который успевает и грильято собрать, это часть потолка, и контент запилить, для которого ничего не жалко.

Ольга Коршун, СТВ:

С маникюром не жалко попрощаться после стройки? Ирина Чульцова, блогер:

Здесь подготовились к нашему приезду, выдали форму, конечно, перчатки, за нас переживали, и я уверена, что с маникюром вернусь домой. А главное – с новым опытом и впечатлениями, которые уже разлетелись по соцсетям. В этом году около полусотни белорусских блогеров отправились на передовую реального сектора экономики. Ориентироваться на местности им помогают бойцы студотрядов. В Беларуси это массовое и популярное движение, к которому в этом году присоединились 27 тысяч человек. Эту масштабную экосистему и приехали оцифровать блогеры. Это уже третий такой форум, который вырос из теоретической площадки. На первых порах инфлюенсеры спорили об ответственности в Сети, господдержке и борьбе с фейками. Сейчас вектор кардинально изменился. На смену виртуальным лайкам пришло время конкретных дел. Стране нужен созидательный контент, где кумиры из Сети личным примером доказывают, что трудиться у станка или на стройке – это тренд, вне времени и всегда в цене.