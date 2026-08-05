Ученые призвали вдвое сократить население Земли для спасения планеты

Специалисты пришли к выводу, что сбережение ресурсов планеты потребует двукратного уменьшения демографической нагрузки – примерно до 4 миллиардов. И хотя подобное предложение напоминает сюжет антиутопического романа, эксперты рассматривают его как единственную возможность предотвратить экологический коллапс, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.



За прошедшие десятилетия человечество пережило небывалый демографический скачок: число людей на Земле превысило 8,3 миллиарда. Если текущая динамика сохранится, то к рубежу XXII века население рискует вырасти до 11,4 миллиарда, что обернется катастрофическими последствиями для всей биосферы.



Масштаб урона, нанесенного окружающей среде за последние полвека, уже выглядит критическим. За полвека объемы углекислотных выбросов возросли вдвое, планета лишилась свыше половины своего биоразнообразия, потребление энергии увеличилось в 3 раза, а добыча ископаемого сырья вместе с использованием пестицидов подскочили более чем в 4 раза.



Авторы концепции убеждены: планомерное сокращение численности обитателей Земли в течение ближайших 200 лет существенно ослабит антропогенный пресс на природу и обеспечит будущие поколения достаточным объемом жизненно важных благ. При этом ученые категорически отвергают любые жесткие меры или силовое вмешательство. По их мнению, главным механизмом должно стать расширение прав женщин и обеспечение им полной свободы репродуктивного выбора. Это естественным путем приведет к снижению показателя рождаемости до уровня воспроизводства населения или даже ниже его.

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