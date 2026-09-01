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Новости по тегу #Андрей Король

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года
01 сентября 2026 14:51

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности
21 августа 2026 17:01

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности

Инженерия, микроэлектроника и ИИ – каких специалистов не хватает в Минске? Ответил Андрей Король
31 июля 2026 19:10

Инженерия, микроэлектроника и ИИ – каких специалистов не хватает в Минске? Ответил Андрей Король

Это уникальный случай – ректор БГУ о белорусско-китайской образовательной программе
30 июня 2026 13:52

Это уникальный случай – ректор БГУ о белорусско-китайской образовательной программе

Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ
14 апреля 2026 06:40

Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ

Уникальную лабораторию открыли в Беларуси! Каким будет будущее белорусской биоиндустрии?
13 февраля 2026 17:37

Уникальную лабораторию открыли в Беларуси! Каким будет будущее белорусской биоиндустрии?

Андрей Король: БГУ вошёл в топ-25 самых надёжных партнёров Китая по всему миру
01 февраля 2026 18:17

Андрей Король: БГУ вошёл в топ-25 самых надёжных партнёров Китая по всему миру

Где и как в Беларуси будут учить профессиям будущего? Подробности совещания у Президента
26 января 2026 17:28

Где и как в Беларуси будут учить профессиям будущего? Подробности совещания у Президента

Какими разработками гордится белорусская наука? Андрей Король рассказал о топовых технологиях
23 января 2026 14:17

Какими разработками гордится белорусская наука? Андрей Король рассказал о топовых технологиях

Делегаты готовят дорожную карту развития Беларуси на ближайшие 5 лет
29 ноября 2025 16:58

Делегаты готовят дорожную карту развития Беларуси на ближайшие 5 лет

ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король
29 ноября 2025 13:37

ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»
25 ноября 2025 19:00

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»