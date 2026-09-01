Торжественный молебен перед началом занятий в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе – это уже многолетняя традиция в ведущем вузе страны.
Мин Аун Хлайн прилетел в Беларусь со внушительной делегацией, а это, безусловно, подчеркивает серьезность намерений Нейпьидо.
Специалисты в области инженерного образования, специалисты в области той же самой микроэлектроники, искусственного интеллекта и его технологий, они, безусловно, крайне востребованы.
Для Пекинского университета это первый подобный международный проект. Его главное преимущество – выпускники получают сразу два диплома.
Торжество открыл благодарственный молебен под руководством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Уникальность лаборатории в том, что она позволит проводить полный цикл исследования белка.
Между Минском и Пекином не просто дипломатия, но присутствует еще и определенная «химия». Чтобы понять о степени доверия, достаточно посетить биологический факультет Белгосуниверситета.
«Интеллектуальный спецназ» – такая яркая метафора, безусловно, идеально подходит, чтобы сформулировать задачи и подчеркнуть уникальность нового образовательного центра, создание которого обсуждается в Беларуси.
«БГУ – это единственный университет в нашей стране, который имеет в своем послужном списке два разработанных от А до Я спутника».
Беларусь готовится к одному из ключевых событий года – второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания.
Сейчас у Всебелорусского народного собрания – конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны.
Молодые люди на неделю окунутся в работу Мингорисполкома.
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