ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король

Курс на социально-ориентированную и независимую Беларусь заложен в Программу соцэкономразвития. Документ будет рассмотрен на предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас у Всебелорусского народного собрания – конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны. Участие во втором заседании примут 1 200 представителей со всех регионов, а также самых разных профессиональных групп. Всех, безусловно, объединяет неравнодушие к будущему своей страны.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
ВНС – это на самом деле тот молодой еще организм, но который позволяет обрести подлинную устойчивость в стране. Да, он еще не обкатан до конца. Да, мы являемся, в общем-то, свидетелями роста нашего самого главного политического органа власти в стране. Но вместе с тем, это не только будущее, это даже уже настоящее, потому что мы видим, какое значение придается, как люди обсуждают, какие вопросы задают и мне, как их депутату, как ректору.
Период сейчас, действительно непростой, в первую очередь, с точки зрения внешних обстоятельств и вызовов. Санационное давление и мировая нестабильность вынуждают нас укреплять экономику, искать новые рынки сбыта и стимулировать технологическое развитие.