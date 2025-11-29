ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король

Курс на социально-ориентированную и независимую Беларусь заложен в Программу соцэкономразвития. Документ будет рассмотрен на предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас у Всебелорусского народного собрания – конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны. Участие во втором заседании примут 1 200 представителей со всех регионов, а также самых разных профессиональных групп. Всех, безусловно, объединяет неравнодушие к будущему своей страны.