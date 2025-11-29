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ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король

29 ноября 2025 13:37
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Курс на социально-ориентированную и независимую Беларусь заложен в Программу соцэкономразвития. Документ будет рассмотрен на предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сейчас у Всебелорусского народного собрания – конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны. Участие во втором заседании примут 1 200 представителей со всех регионов, а также самых разных профессиональных групп. Всех, безусловно, объединяет неравнодушие к будущему своей страны.

ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король-2

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
ВНС – это на самом деле тот молодой еще организм, но который позволяет обрести подлинную устойчивость в стране. Да, он еще не обкатан до конца. Да, мы являемся, в общем-то, свидетелями роста нашего самого главного политического органа власти в стране. Но вместе с тем, это не только будущее, это даже уже настоящее, потому что мы видим, какое значение придается, как люди обсуждают, какие вопросы задают и мне, как их депутату, как ректору.

Период сейчас, действительно непростой, в первую очередь, с точки зрения внешних обстоятельств и вызовов. Санационное давление и мировая нестабильность вынуждают нас укреплять экономику, искать новые рынки сбыта и стимулировать технологическое развитие.

# Андрей Король # Всебелорусское народное собрание

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