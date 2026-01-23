Какими разработками гордится белорусская наука? Андрей Король рассказал о топовых технологиях

Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:

Буду говорить от имени Белорусского государственного университета. Безусловно, вклад есть. Я могу несколько фактов привести. Во-первых, это достижения в области ядерной физики, в частности, профессора Барышевского в виде его открытий, которые были зарегистрированы в 1979-1981 годах, то есть еще в составе Советского Союза.

Это и достижения в области наночастиц, это работа на адронном коллайдере, причем именно только специалистами Белорусского государственного университета, которые составляют гордость не только европейской, но и мировой науки.



Сегодня БГУ – это единственный университет в нашей стране, который имеет в своем послужном списке два разработанных от А до Я спутника. И один из них до сих пор благополучно выполняет те функции, которые были ему спроектированы и имеет возможность вещать на более чем 150 стран, имеющих оборудование и точки приема.

Могу сказать о достижениях в области в фармакологии, более чем в 56 странах продаются лекарственные противоопухолевые средства, которые разрабатываются на одном из наших предприятий – «УНИТЕХПРОМ БГУ», которые являются очень показательным мостом между и образованием, и классической наукой. То есть те достижения наших химиков, биологов, которые есть в послужном списке, находят свое практическое применение и монетизируются.