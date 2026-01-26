Где и как в Беларуси будут учить профессиям будущего? Подробности совещания у Президента

«Интеллектуальный спецназ» – такая яркая метафора, безусловно, идеально подходит, чтобы сформулировать задачи и подчеркнуть уникальность нового образовательного центра, создание которого обсуждается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой площадке предлагается готовить кадры для национальной экономики по самым важным и перспективным направлениям, среди которых, например, авиастроение, цифровые и биотехнологии. Но вопрос пока в том, нужна ли стране принципиально новая образовательная площадка или же обучение по экспериментальным программам можно организовать на базе уже существующих флагманских вузов, подключив к ним потенциал Национальной академии наук? В дискуссии приняли участие более двух десятков человек, мнения звучали противоречивые. По итогу Президент поручил детально и максимально широко изучить тему и в кратчайшие сроки внести конструктивные предложения. Читайте здесь: Модернизация экономики на инновационной основе! Лукашенко обозначил одну из важнейших задач для страны Лукашенко: сейчас много «трындят» про искусственный интеллект «Да, мы её пережили». Президент вспомнил ситуацию с вакцинами в пандемию

Без науки нет развития. А самая талантливая молодежь всегда под опекой государства. Это аксиома, так было всегда. Президент, как часто бывает, сказал кратко, но емко. Лукашенко: сегодня одаренная молодежь – это уникальное создание в любом государстве. Читайте здесь. Профессиям будущего в Беларуси будут готовить, бесспорно. Но каким и где? Это и стало темой совещания с научным сообществом. Вопросы звучат сложные. Лукашенко: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих вузов страны. Подробности. По классическому требованию Президента плюрализм мнений обеспечен. Собран весь цвет научной школы технического и технологического укладов: ректоры страны, доктора технических наук, госуправленцы и руководители реального сектора экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручал министру образования подумать над этим вопросом и ответить на те вопросы, в том числе которые я поставил. Посмотрев эту схему, я понял, что даже наш министр образования, молодой и перспективный человек, страдает проблемами 80–90-х годов. Ректор. Четыре проректора? Ну, четыре. Надо пять – пятого добавим. Неважно, что у них нагрузки фактически не будет. Это ваше мнение. Дальше я посмотрел ваши специальности, кафедры. Они в стране уже везде есть. Стоит ли, допустим, из БГУ забирать или из Академии наук какое-то направление и переносить в центр? Если стоит, я просил бы, чтобы вы мне сегодня это обозначили. Хороший пример – создание Центра биологии при БГУ. Белгосуниверситет вообще является пионером экспериментальных образовательных подходов. И у каждого вуза есть своя фишка. Может, на базе университетов и развивать уникальные компетенции?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Несмотря на большие дискуссии, в завершении все сошлись на том, что создание данного образовательного центра надо рассматривать как национальный проект. Создание такого единого центра позволит достаточно сбалансировано осуществлять как заказ на данных специалистов со стороны правительства, которое координирует данную работу, так и с точки зрения привлечения всех необходимых ресурсов. Речь идет про человеческий капитал со всей страны и о необходимых вложениях материальных, которые, безусловно, необходимы для того, чтобы его максимально эффективно развивать. Второй момент – а кого брать в этот центр гениев? Студентов или уже выпускников вузов? Мнения разные.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Сегодня стране нужны подобного рода высокотехнологичные, думающие, креативные специалисты. И какова в этом роль фундамента научных школ, которые при университетах, при БГУ в частности, какова в этом роль преподавателя, который сегодня не должен быть просто передаточным звеном? Сегодня достаточно много источников информации для студента. И должен обладать некими особыми компетенциями сам специалист, преподаватель. Кадровый вопрос один из важнейших в этой кухне. Для создания школы гениев в Беларуси есть все предпосылки. Самым способным необходимо создавать дополнительные условия для развития и конкурентную среду. Ведь вузы превратились в мейнстрим высшего образования.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Определенные точки роста должны быть. Как их сделать, в виде сетевого образовательного центра, отдельного учреждения образования – это вопрос, который является важным. Он скорее открывает новые перспективы прежде всего для развития междисциплинарных научных школ, для развития компетенций, которые основаны, с одной стороны, на очень хорошем фундаменте, как заслуга советской высшей школы, с другой стороны, учитывает особенности постоянно меняющегося мира. Управленцы образовательной системы и ректорат нашли точки соприкосновения. Уверены, дефицита в преподавательских кадрах не будет, а в самих вузах обещают не сдерживать порыв своих гениев к получению элитарного образования.

Андрей Парфиевич, ректор Брестского государственного технического университета:

Мы понимаем, что это глобальный страновой проект, в котором мы должны все вместе поучаствовать. И мы понимаем, что подготовка специалистов – это стратегически важный подход. И мы видим, что они должны быть с опережающими темпами. Технологии идет достаточно широко вперед. Мы понимаем, что мы не всегда в этом можем успеть. А когда в одном месте будут локально сосредоточены лучшие преподаватели, лучшие методики и лучшие студенты, способные освоить это, конечно, это будет хорошо для экономики нашей страны. Программы подготовки, перечень специальностей будущего и даже структура самого центра – все это дискуссионные вопросы. А вот сама идея – стратегическая, а решение – историческое. Президент, как всегда, попал в точку. Это национальный – не дешевый проект. Поэтому все еще раз обдумают. И тогда на утверждение.