В Свято-Духовом кафедральном соборе прошёл молебен ко Дню знаний

Так, 1 сентября в Свято-Духовом кафедральном соборе прошел традиционный молебен. В храме собрались студенты и профессорско-преподавательский состав БГУ, чтобы получить благословение на предстоящий учебный год.

В начале сентября, когда студенты возвращаются в аудитории, а преподаватели открывают новый учебный год, особое значение приобретает не только образовательный, но и духовный настрой. В Беларуси этот период сопровождается молитвой о мудрости, терпении и силе для всех, кто вступает на путь познания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. В своей проповеди он обратился к собравшимся с напутственным словом, подчеркнув важность образования, духовного развития и стремления к знаниям.

Ксения Шкред, студентка Белорусского государственного университета:

Благословение на предстоящий учебный год получить – святого, дорогого стоит, для меня это очень важно.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Эта традиция существует более двух десятков лет и имеет достаточно глубокие корни и смыслы. Речь не о том, чтобы попросить для студентов легкой учебной дороги, а для того, чтобы показать, что понятие «знания» и понятие «ценности» имеют очень прочную общую основу.

Традиция совершения молебнов перед началом учебного года имеет глубокие корни в православной культуре и призвана духовно поддержать учащихся и педагогов в их стремлении к знаниям и просвещению.