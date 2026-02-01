Андрей Король: БГУ вошёл в топ-25 самых надёжных партнёров Китая по всему миру

Партнерство Беларуси и Китая во многом подтверждает, что можно найти баланс, находясь в разных весовых категориях, как в политике, так и в экономике. Итоговые данные за 2025 год это подтверждают. В прошлом году товарооборот Беларуси и Китая впервые составил без малого 9 миллиардов долларов. Хотя еще 10 лет назад была отметка в 2,5 миллиарда, а наш экспорт только приближался к миллиардной отметке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Между Минском и Пекином не просто дипломатия, но присутствует еще и определенная «химия». Чтобы понять о степени доверия, достаточно посетить биологический факультет Белгосуниверситета. Здесь реализуется совместный проект в вузовской науке. Тема – белок. Над этим работает весь мир.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Около 130 из 636 – это договорные отношения с нашими партнерами из Поднебесной. Но я бы про качественное все-таки, наверное, чуть больше сказал, потому что совсем недавно, пару месяцев назад, наш университет удостоился определенной чести быть представленным в пуле топ-25 самых надежных партнеров Китая по всему миру.

Елена Корик, заведующий учебной лабораторией биологии белка БГУ:

Именно благодаря Президенту нашей страны Александру Григорьевичу Лукашенко и появилась эта лаборатория. Наши студенты поехали на стажировку в Пекинский университет по совместной программе образовательной. Там они видели, что есть аналогичные лаборатории. Неплохо было бы и в нашей стране создать такой вот центр по комплексным исследованиям. Белок – область интересов нобелевских лауреатов. Цель продление жизни человека и борьба с болезнями современного мира. Долголетними можно назвать отношения между классическим флагманом высшей школы Беларуси и университетами из Китая. Мы сотрудничаем там, где весь мир конкурирует.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Около 12 тысяч человек. Студент обучается здесь, в Республике Беларусь, и мы видим, что этот потенциал может быть увеличен. Это элемент также мягкой силы, когда мы ближе знакомимся с китайцами, они знакомятся с нашей культурой, языком, и легче общаться, легче решать важные стратегические и тактические вопросы. Кстати, именно про эту лабораторию БГУ для фундаментальных исследований в биологии вспомнил Президент уже на совещании по созданию центра для молодых гениев для Беларуси. Центр – аккумулирует вокруг себя самых способных студентов. Каникулы – а они у микроскопов.