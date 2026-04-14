Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ

В Белгосуниверситете отметили Светлое Христово Воскресение праздничной программой. Торжество открыл благодарственный молебен под руководством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. В богослужении участвовали руководство вуза, преподаватели и студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение молебнов в знаменательные даты давно стало традицией БГУ и Белорусской православной церкви. Такое сотрудничество помогает студентам обретать духовную опору в эпоху стремительных перемен.

София Короленок, студентка юридического колледжа Белорусского государственного университета:

Мы все чаще забываем про важные ценности, которые в нас стараются вкладывать наши родители, бабушки, дедушки. Такие мероприятия, в первую очередь, показывают нам о том, что важно ценить что-то духовное, необязательно материальное.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы гармоничная личность воспитывалась и в Белорусском государственном университете, и в других наших вузах. И, конечно, очень важно к знаниям новым, современным, и к изучению современных технологий, давать еще знания духовно-народного порядка. Также для гостей прозвучали традиционные пасхальные композиции . Ключевым событием дня стало подписание плана сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью до 2030 года.