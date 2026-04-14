Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ
В Белгосуниверситете отметили Светлое Христово Воскресение праздничной программой. Торжество открыл благодарственный молебен под руководством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. В богослужении участвовали руководство вуза, преподаватели и студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведение молебнов в знаменательные даты давно стало традицией БГУ и Белорусской православной церкви. Такое сотрудничество помогает студентам обретать духовную опору в эпоху стремительных перемен.
София Короленок, студентка юридического колледжа Белорусского государственного университета:
Мы все чаще забываем про важные ценности, которые в нас стараются вкладывать наши родители, бабушки, дедушки. Такие мероприятия, в первую очередь, показывают нам о том, что важно ценить что-то духовное, необязательно материальное.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Для нас очень важно, чтобы гармоничная личность воспитывалась и в Белорусском государственном университете, и в других наших вузах. И, конечно, очень важно к знаниям новым, современным, и к изучению современных технологий, давать еще знания духовно-народного порядка.
Также для гостей прозвучали традиционные пасхальные композиции . Ключевым событием дня стало подписание плана сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью до 2030 года.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Это перечень тех мероприятий, которые уже устоялись. Это совместные встречи, это прежде всего студенческие вовлеченности в церковные дела или в целом в духовную составляющую образования. Но и в то же самое время это и взаимодействие между, условно говоря, взрослой аудиторией, участием наших преподавателей, причем совершенно разных профилей знаний в различного рода дискуссионных, экспертных клубах и многие-многие другие вещи.
В университете открылась выставка белорусской художницы Лии Кучко «Свет дабрынi i прыгажосцi». В экспозиции около 25 работ – цветочные натюрморты, пейзажи и иконы, в которых особенно ярко раскрыта духовная тематика.