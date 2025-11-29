Делегаты готовят дорожную карту развития Беларуси на ближайшие 5 лет

Беларусь готовится к одному из ключевых событий года – второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. Недооценить значение мероприятия невозможно. В непростые 90-е именно ВНС помогло отвести молодую страну от серьезных испытаний. А в XXI веке каждый раз задает стратегический курс развития государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть это не просто собрание – это своего рода «маяк» для будущей политики страны. Абсолютно. И сегодня особое внимание делегатов – программе социально-экономического развития на ближайшие 5 лет.

У Всебелорусского народного собрания конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны. Участие во втором заседании примут 1 200 представителей из всех регионов страны. Всех, безусловно, объединяет неравнодушие к будущему своей страны.