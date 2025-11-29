Делегаты готовят дорожную карту развития Беларуси на ближайшие 5 лет
Беларусь готовится к одному из ключевых событий года – второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. Недооценить значение мероприятия невозможно. В непростые 90-е именно ВНС помогло отвести молодую страну от серьезных испытаний. А в XXI веке каждый раз задает стратегический курс развития государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То есть это не просто собрание – это своего рода «маяк» для будущей политики страны. Абсолютно. И сегодня особое внимание делегатов – программе социально-экономического развития на ближайшие 5 лет.
У Всебелорусского народного собрания конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны. Участие во втором заседании примут 1 200 представителей из всех регионов страны. Всех, безусловно, объединяет неравнодушие к будущему своей страны.
ВНС позволяет обрести подлинную устойчивость в стране – Андрей Король.
Делегатам ВНС предстоит рассмотреть и утвердить важнейший стратегический документ – программу социально-экономического развития страны до 2030 года. Период непростой в первую очередь с точки зрения внешних обстоятельств и вызовов. Санкционное давление и мировая нестабильность вынуждают нас укреплять экономику, искать новые рынки сбыта и стимулировать технологическое развитие.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это касается и определения места стратегии развития университета, прежде всего Белорусского государственного университета как лидера национальной системы образования страны. Как позиционировать, даже себя, на внешнем рынке, решая те цели, которые ставит государство, которые ставит Министерство образования и, соответственно, имеет вуз в своей копилке как стратегию развития.
Напомним, второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 18 и 19 декабря в Минске.