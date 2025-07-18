Наглядный пример устойчивого экономического развития. В Минске вручили награды в области качества за 2024 год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшими из лучших стали 40 организаций – 14 получили звание лауреата, столько же подтвердили это высокое звание повторно, еще 12 стали дипломантами. Три учреждения удостоены специальных наград – «Лидерство», «Совершенство менеджмента» и «Социальная ответственность».

Впервые лауреатом премии правительства стал Белорусский государственный университет. За последние несколько лет вуз добился весомых результатов. Это и запуск наноспутников, и разработка медицинских препаратов, которые продаются в более чем 60 странах мира. Также впервые был превышен порог в 4 миллиона долларов по экспорту наукоемкой продукции.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: Те успехи, которые есть сегодня в университете, а мы практически растем по всем направлениям, это отмечают даже международные эксперты, несмотря на различную конъюнктуру, они позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. И, конечно, я выражаю огромную благодарность всем тем членам комиссии, членам правительства, которые приняли решение. Для нас это большая честь.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Предприятие должно работать на экспорт. И наши все предприятия, которые получили звание лауреата, они практически на 60-80 % оказывают экспортные услуги. Это производство по импортозамещению, это новые инновационные технологии, их внедрение в производство, снижение затрат там, где возможно, рациональное использование сырья и экологические аспекты.

Награды получили организации, которые представляют самые разные отрасли – машиностроительную, энергетическую, транспортную, пищевую, легкую и химическую промышленность, оказывают санаторно-курортные услуги. Отметим, в 2024 году конкурс проводился в 26-й раз.