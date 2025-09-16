Республиканский диктант ко Дню народного единства написали в БГУ

Хорошая традиция в преддверии важного государственного праздника. Ко Дню народного единства в учебных заведениях по всей стране написали диктант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединился к инициативе и главный вуз страны. В БГУ диктант писали не только студенты, еще руководство и преподаватели. Текст озвучивали во время онлайн-трансляции, традиционно на белорусском языке. У участников была возможность проверить грамотность, а также лучше понять исторические события 1939 года и то, как они повлияли на судьбу нашего народа. Такая форма проверки знаний в преддверии Дня народного единства в вузах нашей страны проходит в четвертый раз.

Полина Олешкевич, студентка Белорусского государственного университета:

Решила принять участие, потому что, мне кажется, это очень интересно и полезно студентам прочувствовать на себе, послушать, узнать, возможно, больше. Мне мероприятие это очень понравилось, очень пригодилось.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Замечательная инициатива, она проводится в преддверии большого праздника, который имеет, может быть, и малую историю, но очень большое значение для развития нашей страны. Поскольку направлен как раз таки большим объемом в статусе национального праздника на укрепление национальной идентичности.

Тему диктанта развили во время общения ректора со студентами. У первокурсников была возможность задать интересующие вопросы. Ко Дню народного единства в БГУ также запланированы выставки, диалоговые площадки, акции и конкурсы.