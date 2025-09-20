Можно ли читать Достоевского в Telegram-каналах? Ректор БГУ рассказал о своей новой книге

Юрий Царев, ведущий: Вы знаете, сразу с библейской хочется начать строчки. В начале было слово. И вот это слово – очень часто оно же скальпель, оно же лекарство, оно же оружие массового поражения, оно же несет добро. И, может быть, слово, которое сейчас мы используем в XXI веке, оно приобретает немножко искусственный оттенок. И вот вопрос: как нам быть в этом мире, как нам использовать это слово для общения с искусственным интеллектом, как использовать его для интеллекта естественного, и где здесь диалог?

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор:

Какой-то такой очень обширный вопрос: и искусственный интеллект, и слово. На самом-то деле, конечно же, человек, как только переступил порог рая, он использует слова для того, чтобы облегчить себе жизнь. Отсюда и объединение людей, вначале по племенному принципу, потом в больших мегаполисах, и везде инструментом для коммуникации служит, конечно же, слово. Но вопрос: какое это слово?

Слово-то бывает разное. Не зря такие есть метафоры, как живое слово, не зря ученые-лингвисты выделяли внешнюю форму слова и внутреннюю форму слова. Например, я вспоминаю, отец Павел Флоренский, блестящий физик, математик, один из создателей плана ГОЭЛРО, не менее выдающийся философ начала XX века, по сути и говорил, что внутренняя форма слова укоренена в самом человеке.

Отсюда и вопрос живого слова и мертвого слова. Когда мы находимся в ситуации все ускоряющихся событий, опять-таки есть и учеными до нас здесь определенная трактовка, почему ускоряется история, по причине наличия все большего и большего центров подражаний, мы тем самым говорим, что вместе с объемами информации увеличиваются объемы удовольствий, увеличиваются объемы шума и неспособности человека слышать другого человека. По причине того, что человек хуже слышит себя. Вместо того чтобы строить мосты, как известный классик говорил, человек строит стены, но это стена внутри человека, деление на внешнего и внутреннего человека.

И человек закрывает путь к своей уникальности, к своему внутреннему пространству смыслов, становясь одинаковым. А отсюда корень всех бед. То есть он не может сравнить себя с другим человеком, потому что рядом такой же, как он. Он не может выйти за свои пределы и посмотреть на себя со стороны. А это базовые условия, кстати, для диалога. Поэтому о диалоге говорят очень много, но по факту мы имеем вместо замещения диалога просто коммуникации.