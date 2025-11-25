В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»

Командная работа, креативность мышления и возможность показать свои таланты. В Минске дан старт молодёжному проекту «Руководитель будущего». Он объединил около 30 самых активных студентов БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые люди на неделю окунутся в работу Мингорисполкома. Они ознакомятся с профессиональной деятельностью госслужащих, а также смогут внести свои предложения по совершенствованию тех или иных направлений. Студенты разделились на группы. За каждой закрепили определенную сферу городской жизни: ЖКХ, экономика, градостроительство и идеологическая работа.

Ян Терехов, студент Белорусского государственного университета: Для меня участие в проекте «Руководитель будущего» – это один шаг к дальнейшей карьере, потому что я как гражданин Беларуси, как патриот вижу любую свою деятельность в первую очередь – это деятельность на благо страны, на благо Родины.

Вера Семененко, студент Белорусского государственного университета: В первую очередь это опыт, это новые знакомства. Мне хотелось бы, наверное, погрузиться в среду и узнать побольше о Минском городском исполнительном комитете.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Здесь нет никакого административного, скажем так, целеполагания и есть объявления, есть спрос со стороны самих ребят поучаствовать, в общем-то, мы никого не лимитируем. Принимают участие все факультеты, второй-третий курс.

После стажировки пройдет защита проектов и инициатив. Молодые люди поделятся полученным опытом управления и своими идеями, которые в будущем могут быть применены на практике.