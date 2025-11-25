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В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»

25 ноября 2025 19:00
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Командная работа, креативность мышления и возможность показать свои таланты. В Минске дан старт молодёжному проекту «Руководитель будущего». Он объединил около 30 самых активных студентов БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»-2

Молодые люди на неделю окунутся в работу Мингорисполкома. Они ознакомятся с профессиональной деятельностью госслужащих, а также смогут внести свои предложения по совершенствованию тех или иных направлений. Студенты разделились на группы. За каждой закрепили определенную сферу городской жизни: ЖКХ, экономика, градостроительство и идеологическая работа.

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»-4

Ян Терехов, студент Белорусского государственного университета:
Для меня участие в проекте «Руководитель будущего» – это один шаг к дальнейшей карьере, потому что я как гражданин Беларуси, как патриот вижу любую свою деятельность в первую очередь – это деятельность на благо страны, на благо Родины.

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»-6

Вера Семененко, студент Белорусского государственного университета:
В первую очередь это опыт, это новые знакомства. Мне хотелось бы, наверное, погрузиться в среду и узнать побольше о Минском городском исполнительном комитете.

В Минске запустили молодёжный проект «Руководитель будущего»-8

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Здесь нет никакого административного, скажем так, целеполагания и есть объявления, есть спрос со стороны самих ребят поучаствовать, в общем-то, мы никого не лимитируем. Принимают участие все факультеты, второй-третий курс.

После стажировки пройдет защита проектов и инициатив. Молодые люди поделятся полученным опытом управления и своими идеями, которые в будущем могут быть применены на практике.

# Образование в Беларуси # Андрей Король # Мингорисполком # БГУ

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