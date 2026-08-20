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Новости по тегу #Андрей Гладкий

В Минской области построят свыше 1,2 млн квадратных метров жилья в 2026 году
20 августа 2026 13:55

В Минской области построят свыше 1,2 млн квадратных метров жилья в 2026 году

В Беларуси определили порядок оценки соцстандартов в области транспорта
13 мая 2025 16:56

В Беларуси определили порядок оценки соцстандартов в области транспорта

85 копеек – это много? Выяснили, сколько реально стоят поездки на общественном транспорте Минска
11 декабря 2024 17:23

85 копеек – это много? Выяснили, сколько реально стоят поездки на общественном транспорте Минска

Это касается не только таксистов. Кому нужно успеть попасть в новый реестр автоперевозок?
12 августа 2024 09:37

Это касается не только таксистов. Кому нужно успеть попасть в новый реестр автоперевозок?

В Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов
22 февраля 2024 17:43

В Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов

Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП
11 апреля 2022 14:33

Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП

На каникулах возрастает количество наездов на детей-пешеходов. О каких правилах стоит им напомнить?
23 марта 2022 09:00

На каникулах возрастает количество наездов на детей-пешеходов. О каких правилах стоит им напомнить?

​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области
24 января 2022 14:45

​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области

Массовое ДТП под Минском: столкнулись 4 автомобиля, 5 человек госпитализированы
02 декабря 2021 13:22

Массовое ДТП под Минском: столкнулись 4 автомобиля, 5 человек госпитализированы

В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы
22 ноября 2021 13:45

В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области
01 ноября 2021 15:48

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области

Победитель получил видеорегистратор и автоохладитель. В Логойске выбрали лучшего водителя школьного автобуса
25 августа 2021 14:24

Победитель получил видеорегистратор и автоохладитель. В Логойске выбрали лучшего водителя школьного автобуса