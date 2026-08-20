Новости по тегу #Андрей Гладкий

Активные работы идут и в Молодечненском районе. В плане на год – пять высоток, две из которых уже приняли новоселов.
Утверждена соответствующая инструкция. Документ корректирует уже действующие нормы и закрепляет гарантированный уровень транспортных услуг, необходимый для удовлетворения запросов граждан.
Каждое утро только на улицы Минска выходит более 1 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Они обслуживают почти 290 городских маршрутов. За кулисами каждой поездки работа огромного коллектива.
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