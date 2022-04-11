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Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП

11 апреля 2022 14:33
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Новости Беларуси. За выходные, 9 и 10 апреля, в Минской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых два человека получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП-1

Все аварии произошли на территории Вилейского района. Так, на четвертом километре автодороги Вилейка-Вязынь водитель Opel не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП 32-летний пассажир автомобиля получил травмы. Водитель не пострадала.

Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП-4

А на четвертом километре автодороги Р-28 26-летний водитель Renault не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi – машины столкнулись. Пассажир Renault госпитализирована.

Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП-7

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Снизить тяжесть последствий в результате ДТП помогло то, что все пассажиры и водители транспортных средств были пристегнуты ремнями безопасности. С начала года ГАИ Минской области привлечены более 9 000 водителей и пассажиров за неиспользование ремней безопасности, мотошлемов и детских удерживающих устройств, автокресел.

Помогло то, что все были пристёгнуты. За выходные в Минской области произошло 2 ДТП-10

Всего за выходные задержаны 26 нетрезвых водителей, 75 бесправников. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности.

# Авария в Минской области # происшествия # Андрей Гладкий # Фотофакт

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