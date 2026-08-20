В Минской области построят свыше 1,2 млн квадратных метров жилья в 2026 году

Более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Минской области до конца 2026 года. Десятая часть этого объема – арендный фонд. Он строится специально для привлечения и закрепления в регионах медиков, педагогов и молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активные работы идут и в Молодечненском районе. В плане на год – пять высоток, две из которых уже приняли новоселов. Очередной девятиэтажный дом сейчас возводят в микрорайоне «Город-сад». Из 108 квартир 25 предназначены для очередников, а остальные 83 пополнят арендный фонд для востребованных кадров. Особенностью квартала станет развитая инфраструктура и концепция «двор без машин» – все парковки вынесут на внешнюю сторону улицы.

Андрей Гладкий, начальник отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома:

Сейчас осваивается первая линия застройки, которая будет включать 6 многоквартирных жилых домов. Первый дом, который сейчас строится, он трехподъездный. Еще пять домов будет двухподъездных, уже на 72 квартиры каждый. Полным ходом идет отделка и прокладка инженерных коммуникаций. Я думаю, на месяц как минимум будет раньше введен дом.

Всего же в Молодечненском районе в 2026 году возведут 53,5 тысячи квадратных метров жилья. Четверть этого объема – 13 тысяч квадратов – придется на многоквартирную застройку. Жилье активно строят не только в райцентре. Так, например, два новых дома на 32 квартиры появятся в городском поселке Радошковичи.