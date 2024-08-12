Это касается не только таксистов. Кому нужно успеть попасть в новый реестр автоперевозок?

С 1 августа в Беларуси заработал реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Кому обязательно нужно попасть в него и что будет, если проигнорировать новации? Для чего нужны эти изменения и кого они коснутся? Об этом поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларуси.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Какая информация должна входить в реестр и кто должен туда попасть?
Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларуси:
В реестр должны попасть прежде всего автомобильные перевозчики, которые выполняют перевозки пассажиров как автобусами в нерегулярном сообщении, так называемые заказные перевозки, и перевозчики, которые выполняют перевозки автомобилями такси. Дополнительно к этому в реестр включаются сведения в отношении транспортных средств, которые выполняют такие перевозки, водителей. Помимо этого, в реестр подлежат включению сведения в отношении диспетчеров таких перевозок, которые принимают заказы, организовывают перевозки.
Чтобы попасть в реестр, необходимо субъекту хозяйствования, а это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зайти на сайт «Е-Паслуга», в электронном виде оформить заявку и включиться в реестр.
Подробности в видео.