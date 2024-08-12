Это касается не только таксистов. Кому нужно успеть попасть в новый реестр автоперевозок?

С 1 августа в Беларуси заработал реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Кому обязательно нужно попасть в него и что будет, если проигнорировать новации? Для чего нужны эти изменения и кого они коснутся? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларуси.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Какая информация должна входить в реестр и кто должен туда попасть?