На каникулах возрастает количество наездов на детей-пешеходов. О каких правилах стоит им напомнить?

Сотни тысяч школьников совсем скоро вздохнут с облегчением – пришла долгожданная пора каникул. А как провести это время не только весело, но и безопасно, знает гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома, майор милиции. Александр Меженный, ведущий:

На самом ли деле время каникул – самое травмоопасное и вызывает больше всего вопросов? «Как только наступают выходные, у нас сразу же появляются пострадавшие дети»

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома, майор милиции:

Да, конечно. И не только время каникул, но еще и погода влияет на аварийность среди детского травматизма. Как только наступают выходные, у нас сразу же появляются пострадавшие дети. Бывают разные дорожно-транспортные происшествия с участием наезда на пешеходов, детей. В последнее воскресенье в Слуцком районе был наезд на велосипедиста. Дети в основном без оглядки переходят проезжую часть, даже перебегают. Научно доказано, что у них в основном развито тоннельное зрение, они смотрят только вперед и не смотрят по сторонам. А самое главное правило у пешеходов – это всегда при переходе проезжей части смотреть по сторонам. Александр Меженный:

Какое из профилактических средств самое эффективное? Эффективно турникетное ограждение, которое направляет пешеходов к переходу

Андрей Гладкий:

Самые эффективные – это инженерные средства, которые внедряются вблизи улично-дорожной сети, прилегающей к школам, учреждениям образования. Например, турникетное ограждение, которое направляет пешеходов правильно по направлению к пешеходному переходу. Чтобы дети не перебегали хаотично через проезжую часть, они должны быть направлены к этому пешеходному переходу, где оборудована искусственная дорожная неровность для принудительного снижения скорости водителей транспортных средств. И они безопасно перейдут по пешеходному переходу. Кстати, большинство водителей обращают внимание на пешеходные переходы. Поэтому, я думаю, что все-таки самая безопасная дорога – по маршруту дом-школа-дом, которую мы стараемся сделать безопасной. Но все наши старания будут тщетны, если водители и дети-пешеходы не будут соблюдать эти правила. Основные правила безопасности для детей и их родителей